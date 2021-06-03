«Пора действовать!» – беломайданщики задумали сорвать встречу Путин-Байден

03.06.2021, Москва, Елена Острякова

Скандал, раздутый вокруг ареста в Минске экстремиста Романа Протасевича, неслучайно произошел накануне возможного саммита президентов России и США.

Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил российский политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И сам инцидент, и встреча Путина и Лукашенко проходят накануне возможной встречи Байдена и Путина. Это была попытка поставить Россию в неудобное положение. Мол, Россия, если ты хочешь хороших переговоров с Байденом, ты должна сейчас кинуть Лукашенко и оставить белорусов на растерзание.

Тогда, может быть, будет прогресс в более серьезном масштабе. Я уверен, что эта провокация имела и эту подоплеку. Но Россия четко показывает, что мы не размениваем эти дела, даже несмотря на возможную встречу с американским президентом», – сказал Михеев.

О том, что провокации в Белоруссии накануне большого саммита не закончились, подтвердила в эфире «Радио 97» беглая белорусская оппозиционерка Ольга Карач. Она призывает назначить так называемый «день Х», когда будут проведены акции протеста, в том числе с силовой компонентой, до встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая, как она считает, состоится 22 июня.

«Эта встреча будет исторической, потому что они будут обсуждать кейс Белоруссии и Украины. Они будут решать, по сути, где чья территория. Это очень опасная ситуация для белорусского народа, потому что на сегодняшний момент не сделано главного. Белоруссии и Украине в этой ситуации нужно держаться друг друга, потому что в этой большой геополитической игре, где все решают большие дядьки, которые не являются гражданами Белоруссии и Украины. Они решают нашу судьбу за нас. И тут еще на заднем плане маячит Китай… Я считаю, что то, что будет происходить между Байденом и Путиным, будет определяющим. И то, что Лукашенко согласился, чтобы «Белавиа» летала в Крым, чтобы приехал ЛНР… это все для нас очень тревожные звоночки. Будут предлагать Беларусь в качестве торга Путину: ты забираешь Беларусь, разбираешься с Лукашенко, а в ответ делаешь что-то еще для нас. Для большого геополитического торга – это нормальная ситуация, для Беларуси – не очень. Риски высоки. То, что Лукашенко стал так откровенно прогибаться и ложиться под Россию, для нас знак нехороший. Поэтому те, кому дорога демократическая Беларусь, должны объединиться и действовать. Это должно произойти прямо сейчас до встречи Байдена и Путина, чтобы вернуть субъектность белорусскому народу. Если активных действий не начнется, то есть большие риски, что мы станем фишками в большой игре», – рассуждает Карач.