«Пора деколонизировать США и Британию» – эксперты

Максим Столяров.  
16.10.2026 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 688
 
Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


России нужно зеркально ответить на козни западных врагов – и начать поддерживать коренных сепаратистов в США и Британии.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил первый советник АНО «Евразия», профессор НИУ ВШЭ Евгений Примаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно зеркально ответить на козни западных врагов – и начать поддерживать коренных сепаратистов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Была прекрасная история с Шотландией, и она продолжается до сих пор. Почему мы официально не выступим за освобождение угнетенных народов? Пора деколонизировать Британию. Что это за доминионы какие-то.

Собрать в Москве Лигу угнетенных народов Британии. С килтами, волынками, со всеми делами», – сказал Примаков.

Российский политолог Семен Уралов добавил, что в ответ на козни США у российских границ, можно поддержать индейский сепаратизм.

«Я вам больше скажу. До сих пор семинолы [индейское племя] не заключали мир с США и признание, что проиграли. И, как минимум, это нынешний Майами. У нас новый союзник на внешнем контуре. Они ещё ответят за Оцеолу.

Семинольская народная республика и магазин «Вкусная точка» во Флориде. Почему бы и нет, в эту игру можно играть даже больше, чем вдвоем», – отметил он.

«Шутки шутками, но это очень важно. Это же на наших глазах происходит. Это вот история с Азербайджаном, она продолжается на всех уровнях. Вот тусовка в Шуше, которая не так давно была, и там один был из призывов – признание геноцида черкесов. Это старая история, которую сейчас вытащили на поверхность.

С одной стороны, у нас с государством есть некая декларация, а внутри там создан «Центр культурного и этнического разнообразия», – добавил Чадаев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Пора деколонизировать США и Британию» – эксперты

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора