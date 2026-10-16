«Пора деколонизировать США и Британию» – эксперты
России нужно зеркально ответить на козни западных врагов – и начать поддерживать коренных сепаратистов в США и Британии.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил первый советник АНО «Евразия», профессор НИУ ВШЭ Евгений Примаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Была прекрасная история с Шотландией, и она продолжается до сих пор. Почему мы официально не выступим за освобождение угнетенных народов? Пора деколонизировать Британию. Что это за доминионы какие-то.
Собрать в Москве Лигу угнетенных народов Британии. С килтами, волынками, со всеми делами», – сказал Примаков.
Российский политолог Семен Уралов добавил, что в ответ на козни США у российских границ, можно поддержать индейский сепаратизм.
«Я вам больше скажу. До сих пор семинолы [индейское племя] не заключали мир с США и признание, что проиграли. И, как минимум, это нынешний Майами. У нас новый союзник на внешнем контуре. Они ещё ответят за Оцеолу.
Семинольская народная республика и магазин «Вкусная точка» во Флориде. Почему бы и нет, в эту игру можно играть даже больше, чем вдвоем», – отметил он.
«Шутки шутками, но это очень важно. Это же на наших глазах происходит. Это вот история с Азербайджаном, она продолжается на всех уровнях. Вот тусовка в Шуше, которая не так давно была, и там один был из призывов – признание геноцида черкесов. Это старая история, которую сейчас вытащили на поверхность.
С одной стороны, у нас с государством есть некая декларация, а внутри там создан «Центр культурного и этнического разнообразия», – добавил Чадаев.
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