Пора демонтировать больную украинскую государственность – глава ДНР

16.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская власть не собирается выполнять обязательства, взятые Киевом в рамках Минских соглашений, а потому необходимо переучредить Украину.

Так считает глава ДНР Денис Пушилин, заявление которого приводится на официальном сайте главы республики.

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«Украинская власть не собирается выполнять Минские соглашения и добиваться мира. Вместо этого она юлит и изворачивается. А количество обстрелов растет. Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате госпереворота и внешнего вмешательства 2014 года. И оно продолжает управляться извне.

Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину. Сделать это нужно свободным решением всех ее территорий. И признать при этом право регионов не входить в новое государство. Это будет честно. И с этой честной Украиной, которая придет на смену сегодняшней лживой власти, можно будет договориться о выполнении минского Комплекса мер», – убежден Пушилин.