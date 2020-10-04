Пора гнать Пашиняна

04.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

Вспыхнувший 27 сентября очередной конфликт вокруг непризнанной республики Нагорный Карабах имеет, как минимум, два кардинальных отличия от предыдущих. Это не особо скрываемая военно-политическая поддержка Турцией Азербайджана и вредоносное правительство в Ереване, чуждое одновременно Армении и России.

Судя по тому, как развивается военный конфликт, становится всё более понятным, что война 27 сентября произошла не случайно. Алиев, накопивший достаточное количество наступательного вооружения и фактически объединив свою армию с турецкой на правах младшего партнёра, как следует подготовился к новой военной операции по возвращению утраченных территорий.

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В мае 2018 года, воспользовавшись майданным бардаком и сменой власти в Ереване, азербайджанская армия в Нахичевани провела наступательную операцию, захватив ряд ключевых высот на нейтральной территории, что позволило ей установить артиллерийский контроль над стратегической для армян трассой – Ереван – Горис – Лачин – Степанокерт.

Одновременно с этим азербайджанские военные провели подготовку и на границе с Тавушским районом Армении, заняв высоту Каракая.

Далее, наблюдая за криминальной и кадровой свистопляской в Ереване, Баку два года накапливал наступательные вооружения и проводил совместные с турецкой армией учения.

Кратковременные пограничные бои на Тавушском фронте, произошедшие в июле 2020 года, а также серьёзные азербайджано-турецкие учения конца лета – начала осени, стали репетицией для военного конфликта 27 сентября.

«То, что именно период правления Пашиняна был выбран Баку и Анкарой для военного удара, не подлежит сомнению. Это не простое совпадение, а осознанный расчет. В том числе из-за тенденции нового правительства Армении ставить по сомнения отношения с Россией. А в Анкаре прекрасно знают, что страны Запада, к которым так тянется в последнее время Ереван, в критической ситуации не придут Пашиняну на помощь. Одно дело – оттягивать Армению от России, это – любимое дело. И совсем другое – встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы», – комментирует сенатор Алексей Пушков.

При этом заметно, что Азербайджан и Турция, используя одинаковую риторику «возвращения Азербайджану оккупированных территорий», преследуют абсолютно разные цели.

Для Алиева война за Нагорный Карабах является не только очередной попыткой вернуть утраченные земли, но и способом решения накопившихся внутренних проблем, направляя недовольство граждан республики на внешнего врага.

С турецкими амбициями дела обстоят намного интереснее.

Нагорный Карабах для Эрдогана – прекрасная возможность заметно поднять личный авторитет и разменная карта в торге с Россией.

Вполне очевидно, что гражданин султан, не добившись поставленных задач в Сирии, сталкивается с интересами России в районе Идлиба и в Ливии, а теперь ещё и пришло время перезаключения контракта о прокачке газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Достаточно открыто влезая на постсоветскую полянку Нагорного Карабаха, Турция делает крайне болезненный для России ход, именующийся в шахматах «вилкой»: либо ОДКБ во главе с Россией придёт на помощь Армении и вступит в открытый конфликт с влиятельным и сильным членом НАТО, либо ОДКБ во главе с Россией уклонится от оказания союзнической помощи, поставив под вопрос сам смысл существования этой организации.

Расчёт Эрдогана верен: приход к власти в Ереване неадекватного и мстительного майдауна Пашиняна, затыкающего кадровые дыры назначенцами из соросят и других западных НКО, сделал ОДКБ рыхлой и весьма уязвимой организацией.

Чего стоило скандальное отстранение и арест генсека ОДКБ от Армении генерал-полковника Юрия Хачатурова и склока, устроенная Пашиняном вокруг кандидатуры генсека от Белоруссии.

Вдобавок, Пашинян чётко продемонстрировал движение Армении под его руководством в евроатлантические структуры, проводя совместные учения с НАТО по программе «Партнёрство во имя мира», а также назначив на должность министра обороны республики Давида Тонояна, известного своей нежной любовью к западному военному блоку.

В настоящий момент наблюдатели за конфликтом вокруг Нагорного Карабаха заняты обсуждением двух тем. Во-первых, посчитать силы и средства сторон, способные привести если не к победе, то заставить противника отступить и пойти на уступки ради будущего мира. Во-вторых, установить – кто виноват, и что делать в сложившейся обстановке.

Сама по себе тема анализа вооружений и возможностей сторон достаточно интересная, поскольку обе противоборствующие стороны имеют на вооружении уникальные образцы, которыми не располагает противник.

Судя по всему, «Искандеры», Су-30СМ и актуальные, хотя и не новые, ЗРС С-300 в армянской армии способны нанести неприемлемый ущерб армии Азербайджана. С другой стороны, израильские «спайки», «гарпии» и ОТРК LORA у азербайджанцев также могут стать неприятными сюрпризами для армян.

Впрочем, дела военные не так важны, как дела политические.

Эксперты отмечают две одинаково важные проблемы, стоящие на пути мирных переговоров, без которых не удастся переломить ситуацию к лучшему.

Первая – не допустить Анкару к столу переговоров, на чём настаивает Алиев, «чтобы Азербайджан на переговорах не был в одиночестве». Правда, Анкара и Баку по-разному озвучивают эту тему. Высокопоставленные турецкие чиновники заявляют, что Минская группа ОБСЕ, куда входят представители России, Франции и США, «не справились с возложенными на них задачами» и вряд ли может урегулировать и этот конфликт.

Алиев, в свою очередь, не столь дерзок и считает, что Минская группа может и дальше работать посредником между Арменией и Азербайджаном, «но быть при этом абсолютно нейтральной».

То есть, глава Азербайджана в завуалированной форме упрекнул международных посредников в работе на армянскую сторону.

Убытки от участия Турции в переговорном процессе вполне очевидны и главная и них – усиление неоосманских амбиций в окружении Эрдогана, сопровождающийся шантажом участников Минской группы ОБСЕ.

Не менее важна и другая проблема – полная замена властной верхушки Армении, по вине которой началась война 27 сентября.

Предложения некоторых наблюдателей «сплотиться вокруг Пашиняна» следует считать завиральными, вредными и несбыточными. За 2,5 года правления Пашинян доказал всем, что как руководитель он даже не полный ноль, а отрицательная величина, с которым ни один серьёзный политик не сядет за стол переговоров.

Как известно, Путин уже давно перешёл с Пашиняном на телефонное общение, а Ильхам Алиев заранее отказался обсуждать с Воваевичем вопросы мирного урегулирования. Тем более, что с началом войны 27 сентября в обществе наблюдается обвал популярности майдан-премьера.

«Пашинян – это человек, который тесно аффилирован со структурами Сороса в США. Силовые структуры Армении, во многом, имеют связи и кураторов из разведывательного сообщества Америки. Неважно, это действующие сотрудники разведки или эксперты на пенсии, которые пишут статьи для фабрик мысли», – подтверждает российский военный эксперт Владимир Орлов.

В этой связи встаёт нелёгкий вопрос: кто вместо Пашиняна?

Очевидно, что ни один чиновник из его нынешней администрации на роль преемника не годится – правящих соросят давно пора гнать погаными тряпками и отдавать под суд, как и их майданного вождя за полную профнепригодность и вредительство.

«Увлечение активистами-журналистами типа Никола Пашиняна, это типа ветрянки – каждая страна должна переболеть, но боюсь, что для Армении она может стать фатальной», – полагает военкор Игорь Димитриев.

Из числа бывших президентов называются фамилии Кочаряна и Саргсяна.

Оба из «карабахского клана», оба имели хорошие отношения с Москвой.

Но! Саргсян – это армянский Янукович, «голубой воришка» и коррупционер, доведший вместе с карманной Республиканской партией страну до ручки.

Кочарян выглядит более предпочтительной фигурой, но он считается излишне жёстким и недостаточно гибким политиком, способным вызвать ненужный раскол в обществе.

Для армян наиболее предпочтительной фигурой на роль нового руководителя Армении выглядит действующий президент НКР Араик Арутюнян, ветеран войны за Карабах 1992 – 1994 годов, стремительно набирающий популярность.

Тем не менее, Роберта Кочаряна и бывшего мэра Еревана Карена Карапетяна, зарекомендовавшего себя хорошим экономистом, не следует сбрасывать со счетов и привлечь в качестве советников нового руководства Армении.

Пашиняна тем более важно именно сейчас гнать взашей, что он предлагает немедленно признать НКР частью Армении, поскольку, якобы, только это решение сможет остановить войну – поскольку Москва в таком случае будет обязана помогать своему союзнику по ОДКБ.

Подобное решение способно столкнуть лбами Россию и Турцию, а также окончательно оттолкнуть Азербайджан от Москвы. Если именно этого добивается уличный деятель, то он вдвойне опасен, и Армении от него следует избавляться немедленно. Но это уже «домашнее задание» для армянского общества, если только оно не хочет погружения в полный хаос.

«Вплоть до 2018 года Российской Федерации удавалось усадить за стол переговоров Армению и Азербайджан, пока американцы не устроили в Армении революцию и не привели к власти Пашиняна. Американских НКО сегодня в Армении больше, чем армянских воинских частей. И поэтому нечего Пашиняну пенять на зеркало, коли рожа крива», — напоминает бизнесмен Евгений Пригожин, с чьим именем связывают ЧВК «Вагнер».