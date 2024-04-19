Пора говорить беспощадную правду о фронте и прекращать победоносие – полковник Баранец

России нужно перестать заниматься шапкозакидательством в отношении того, что Украина вот-вот падет, Запад бросил ее и перестал оказывать помощь, а на фронте все прекрасно. Такая риторика может привести только к негативным результатам, учитывая, что ВСУ не прекращают удары как на линии фронта, так и по тылам, а поставки западного оружия и техники не останавливаются.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный журналист, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю почти все телеканалы, слушаю огромное количество радио, и это натужное победоносие, которое я слышу с телеэкранов, из радио, оно вступает в противоречие с той ситуацией, которая есть на поле боя. Мы привыкли народу рассказывать, что украинцам не хватает боеприпасов, не хватает самолетов, беспилотников, личного состава. А сегодня я слышал одного полковника, который давал интервью Соловьеву. Он проговорился, но честно проговорился: «Летит». И беспилотники летят, и снаряды летят, и зубами держатся за Часов Яр. А я думаю – блин, ну каждый день мы улучшаем позиции по переднему краю, а что же мы у этого Часова Яра долго топчемся – это же вам не Авдеевка. И это противоречие присутствует не только в моей голове, а, наверное, и в головах других людей. Мы, по-моему, слишком много ставим восклицательных знаков, немножко приукрашивая реальное положение дел. Вот, нет боеприпасов у украинцев, уже по болотам лазят. Вы представляете себе снаряд, который боец украинский достает с трехметровой болотной глубины?», – отметил он.

«Да, есть снаряды, есть оружие, и есть и самолеты, и вертолеты, и ракеты есть. А мы говорим: «Вот-вот, скоро, уже, если НАТО не поставит». Поставляет НАТО, поставляет. Я к чему это все говорю – нам нужна беспощадно правдивая картина того, что происходит на самом деле. Как только примешивается пропаганда, сразу исчезает реальная картина дел. Это меня больше всего тревожит – народу и армии надо говорить правду, даже если она очень неприятная», – заявил Баранец.