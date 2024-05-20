«Пора говорить открыто» – Каспаров напрашивается на статус террориста

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Сборище наиболее радикальных российских эмигрантов «форум свободной России» прошел в Польше в обстановке полной секретности, потому что обсуждались «достаточно чувствительные проблемы взаимодействия с российскими добровольческими батальонами».

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О необходимости формирования не просто небольших групп российских добровольцев, а корпуса российской армии, которая могла бы стать союзником Украины. Нам кажется, что наступил тот момент, когда надо озвучить те вещи, которые говорятся кулуарах и зафиксировать их. Например, о необходимости завершения истории Российской Империи. Эта война должна стать последней войной Российской Империи», – сказал Каспаров.

Он оценил реальную численность банд российских наемников, которые сейчас воюют в рядах ВСУ в несколько сотен человек.