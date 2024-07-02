Пора использовать КАБы по мостам через Днепр – Онуфриенко  

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Российской армии пора использовать «Искандеры» и авиабомбы для уничтожения мостов через Днепр, по которым идёт снабжение полумилионной группировки ВСУ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пора начинать воевать всеми имеющимися средствами. Наши «Искандеры», имеющие сотни килограмм боеголовки и достаточную точность, все управляемые авиабомбы, начинают бить по мостам через Днепр. Как ни считайте, этих мостов и двух дюжин не наберётся, включая дамбы. Причём по дамбам можно бить даже из РСЗО. А мы ни один мост через Днепр таким образом не вывели. Только через мосты идёт снабжение всей полумиллионной воюющей против нас группировки», – отметил Онуфриенко.

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«По энергетической инфраструктуре мы бьём очень и очень много. В начале СВО предпринимались попытки бить по транспортной инфраструктуре, в частности по тоннелям, которые ведут в Закарпатье. Это же относится и к мостам. Я вижу только одну причину – существуют некие договорённости. Мы ведём ограниченный масштаб боевых действий, Запад не применяет против нас каких-то более масштабных санкций. Другого объяснения я не вижу», – резюмировал эксперт.