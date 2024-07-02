Пора использовать КАБы по мостам через Днепр – Онуфриенко  

Максим Столяров.  
02.07.2024 08:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 285
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина


Российской армии пора использовать «Искандеры» и авиабомбы для уничтожения мостов через Днепр, по которым идёт снабжение полумилионной группировки ВСУ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пора начинать воевать всеми имеющимися средствами. Наши «Искандеры», имеющие сотни килограмм боеголовки и достаточную точность, все управляемые авиабомбы, начинают бить по мостам через Днепр. Как ни считайте, этих мостов и двух дюжин не наберётся, включая дамбы. Причём по дамбам можно бить даже из РСЗО.

А мы ни один мост через Днепр таким образом не вывели. Только через мосты идёт снабжение всей полумиллионной воюющей против нас группировки», – отметил Онуфриенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Российской армии пора использовать «Искандеры» и авиабомбы для уничтожения мостов через Днепр, по которым...



«По энергетической инфраструктуре мы бьём очень и очень много. В начале СВО предпринимались попытки бить по транспортной инфраструктуре, в частности по тоннелям, которые ведут в Закарпатье. Это же относится и к мостам. Я вижу только одну причину – существуют некие договорённости. Мы ведём ограниченный масштаб боевых действий, Запад не применяет против нас каких-то более масштабных санкций. Другого объяснения я не вижу», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть