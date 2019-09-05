Половина земель Украины должна вернуться в состав России, заявили в Москве

05.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Возвращение территорий Юго-Востока Украины России – это исправление ошибки советской власти, включившей эти территории под контроль Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, значительная часть Украины – это такие же, как и мы, это русские люди или психологически русские люди, ориентирующиеся на Россию, оказались во власти этой банды, которая в свою очередь управляется с Запада, американцами. Нет суверенной политики. Это проблема. И наша главная задача сейчас признать, что в ближайшие десятилетия это не изменится, и ни к чему хорошему это не приведёт», – завил эксперт.

«Поэтому наша сейчас задача – убедить население Юго-Востока, что они наши, а не Киева, и помогать, делать всё, чтобы эта территория наконец осознала национальный интерес и вернулась на историческую Родину.

Это тяжелейшая задача, и кто это сделает, будет подлинным Героем России, который исправил многодесятилетнюю ошибку, которую допустила советская власть на всех этапах своего развития, отдавая эти огромные территории непонятно какому создавшемуся [образованию]», – добавил Багдасаров.