Пора кончать с «западными партнёрами» и забирать Новороссию – лидер «Бахыт-Компота»

05.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Энтузиазм, царивший в ЛДНР в 2015 году, сменился депрессией.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил лидер рок-группы Бахыт-Компот, композитор, поэт Вадим Степанцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2015 году, когда я там был на праздничном концерте 9 мая, я видел подъем. В глазах светилась радость, счастье победителей. Только недавно гремели бои: Иловайск, Изварино, аэропорт. Маленький край дал по зубам большой неофашистской стране. А потом, с каждым приездом, как-то все было грустнее и грустнее. Хотя они молодцы, город содержат в порядке. Меня поразили велодорожки рядом со следами обстрелов. Город – настоящий труженик», – сказал Степанцов.

Он считает, что Россия давно должна была признать республики Донбасса.

«Эта не война-не мир, а на самом деле – война, изматывает, убивает энтузиазм и надежду. Все больше безнадеги там. Мне это грустно. Мне хочется, чтобы все эти реверансы с нашими уже бывшими, я надеюсь, партнерами закончились, наконец. Чтобы мы подняли документы про Донецко-Криворожскую и Одесскую республики, показали бы мировой общественности, что одновременно с Украинской республикой в 1918 году были такие образования. И Донецк, Харьков и Одесса – вполне себе законные преемники. Понятно, что для этого нужна рука помощи со стороны России. Давно надо было ее протянуть», – заключил Степанцов.