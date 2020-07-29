29.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
меджлис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Пора менять: меджлисовцы недовольны засидевшимися в руководстве одиозными старцами


Междлис не должен быть «вечным», его нужно переизбирать каждые три года.

Об этом в эфире программы «Оккупация без купюр. Webcast на «Крымских новостях» телеканала «QNA» заявил глава Херсонского меджлиса Ибрагим Сулейманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Меджлис крымско-татарского народа должен переизбираться. Нельзя, чтобы он был «вечным». Любая избираемая должность должна переизбираться, иначе смысл весь меняется вообще.

Есть институционные основы, избирательные органы, нужно переизбирать. Я вообще сторонник того, что такие большие сроки пребывания на должности не нужны. По моему убеждению, достаточно трех лет.

Три года – это максимум. Это касается вообще не только Меджлиса, но и местных органов. Я глубоко убежден, что местные выборы тоже должны проходить каждые три года», – сказал Ибрагим Сулейманов.


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