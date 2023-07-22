Пора менять направление «контрнаступа» – генерал ВСУ

Недорогие русские мины уничтожают переданные ВСУ западные танки, которые стоят миллионы долларов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Эффект простой: одна противотанковая мина российская стоит от 50 до 100 долларов, а танк «Леопард» стоит от 7 до 10, до 12 миллионов долларов. Вот вам пример соотношения. И они понимают, что мин у них много, а танков у нас значительно меньше.

Поэтому иногда не нужно прогрызать, а иногда нужно и изменять наступательные направления, и для этого есть и время, и возможности. Для нас каждый танк – достаточно ценный, для русских мина ничего не стоит, и поставки их довольно быстрые», – заявил Кривонос.