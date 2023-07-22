Пора менять направление «контрнаступа» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
22.07.2023 22:01
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Недорогие русские мины уничтожают переданные ВСУ западные танки, которые стоят миллионы долларов.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Недорогие русские мины уничтожают переданные ВСУ западные танки, которые стоят миллионы долларов. Об этом...

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«Эффект простой: одна противотанковая мина российская стоит от 50 до 100 долларов, а танк «Леопард» стоит от 7 до 10, до 12 миллионов долларов. Вот вам пример соотношения. И они понимают, что мин у них много, а танков у нас значительно меньше.

Поэтому иногда не нужно прогрызать, а иногда нужно и изменять наступательные направления, и для этого есть и время, и возможности. Для нас каждый танк – достаточно ценный, для русских мина ничего не стоит, и поставки их довольно быстрые», – заявил Кривонос.

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