«Пора менять систему» – в Киеве уверены, что поток бегущих из страны уклонистов не остановить
Большинство украинцев не готовы защищать узурпатора и вора Владимира Зеленского и его команду.
Об этом в эфире интернет-канала «Политэкперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В нынешней системе координат люди готовы защищать Украину, но не готовы защищать абсолютно паразитическую и безответственную систему. В этом и проблема. Но система отождествляет себя с Украиной.
Им стоит напомнить, что если государство практически ничего не должно гражданину, то и гражданин будет считать, что он ничего не должен этому государству», – отметил Золотарев.
Он подчеркнул, что украинцы не горят желанием умирать за Владимира Зеленского и его подельников.
«И мы это наблюдаем, следя за забегами через венгерскую границу, ралли-рейды, заплывы. И никакими собаками, колючей проволокой, увеличением нарядов, вы это не остановите. Надо менять систему. Если вы переставляете кровати в борделе, результат будет очевидным», – подытожил политолог.
Спасибо!
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