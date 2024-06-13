«Пора менять систему» – в Киеве уверены, что поток бегущих из страны уклонистов не остановить

Большинство украинцев не готовы защищать узурпатора и вора Владимира Зеленского и его команду.

Об этом в эфире интернет-канала «Политэкперт» заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нынешней системе координат люди готовы защищать Украину, но не готовы защищать абсолютно паразитическую и безответственную систему. В этом и проблема. Но система отождествляет себя с Украиной.

Им стоит напомнить, что если государство практически ничего не должно гражданину, то и гражданин будет считать, что он ничего не должен этому государству», – отметил Золотарев.