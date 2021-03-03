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03.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал
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Пора на покой – Жириновский дал Лукашенко три года на раздумья


Лукашенко должен передать власть представителю «третьей силы», не поддерживающему ни его, ни прозападную оппозицию.

Об этом в интервью бежавшей в Литву белорусской русофобке Ольге Карач заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам не хватает третьей силы. У вас либо Лукашенко, либо прозападные. Поэтому конфликт и обострился. Будем надеяться, что, может быть, сейчас какие-то шаги сделает Александр Григорьевич, чтобы он мог уйти. Он сам это понимает уже, определенная чисто моральная усталость в любом государстве, когда человек четверть века у власти», – сказал Жириновский.

Он пояснил, что Россия сейчас поддерживает Лукашенко, потому что считает его «меньшим злом».

«Мы его не бросаем, потому что боимся, что Варшава, Литва, а за ними Европа, НАТО и США помогут осуществить в Белоруссии киевский вариант. Нас это совершенно не устраивает. Получается – на безрыбье и рак рыба. Рак имеется в виду Лукашенко. Из двух зол мы выбираем меньшее. Лукашенко – меньшее зло, чем Тихановская и ее команда, которые могут создать режим, который моментально будет проситься в НАТО и Евросоюз. И натовские танки появятся под Смоленском», – сказал Жириновский.

По его словам, такая ситуация продлится до 2024 года, когда в России состоятся президентские выборы.

«Максимальные изменения наступят только после марта 2024 года. Тогда можно ожидать резких изменений. Если мы окончательно откажем ему в поддержке, и он повернется к НАТО сам, либо его свергнет оппозиция, и Белоруссия окажется как Киев под пятой Евросоюза и НАТО, это отрицательно скажется и у нас на внутреннем положении», – сказал Жириновский.


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