«Пора начинать антироссийские теракты по всему миру» – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
13.11.2025 13:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 315
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм, Украина


Украинским спецслужбам нужно начать проводить антироссийские теракты по всему миру. Об этом на телеканале «ICTV» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы гоняемся за точечными ударами. Но 99% людей не понимают, что эти точечные удары красиво выглядят, но они не системные, и русские быстро локализуют эти проблемы. И снова нужно работать службе внешней разведки.

Если мы хотим победить, пора начинать воевать без правил. У нас есть рычаги давления на российское окружение. Когда у олигархата начнут забирать имущество за границей, и начнут душить санкциями их детей, даже если они граждане других стран, то они быстро заставят Путина это прекратить.

Но богатые к богатым не лезут, пускай беднота воюет друг с другом. А верхушка что в одной стране, что в другой, в большинстве живут нормально», – сказал Кривонос.

По его мнению, Украина должна перенимать опыт террористов времён Чеченских войн, и устраивать антироссийские теракты по всему миру.

«Чеченцы, понимая, что шансов у них мало, играли жёстко и ва-банк. А мы пытаемся быть джентльменами в войне с негодяями. Что мешает нам делать то же самое, что делали чеченцы? Ничего, кроме желания наших руководителей не раздражать своих коллег.

В такой войне никаких ограничений не должно быть. И то, что мы подорвали «Северный поток» – таких взрывов должно быть намного больше. И таких критических точек за границей много.

Или торговля и нефтью с помощью 1800 танкеров. На войне любые методы достижения успеха правильные. Что мешает какие-то организациям подбить танкеры в Средиземном море, даже из ПТРК? Или уничтожить газодобычу в Новом Уренгое», – требовал генерал.

