Пора намертво привязать льготы странам СНГ к их политической лояльности РФ – Михеев
Узбекистан, Казахстан и другие постсоветские страны на поверку оказываются такими же липовыми друзьями России, как Украина или США.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил московский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ощущение, что Запад, придя к выводу, что с Украиной не получилось, переключился на Среднюю, Центральную Азию. Как нам оставить Узбекистан и Казахстан в сфере своего влияния?», – спросил ведущий.
«Честно говоря, я не уверен, что они были в сфере нашего влияния. Мы сами нагородили огромное количество мифов, которыми друг друга кормили.
Это примерно как с дружбой с американцами: когда началась вся эта размолвка, тоже довольно часто приходилось слышать, что у нас же была дружба с американцами в 90-е годы, зачем вот мы её сами разрушили?
Такая же ситуация с Европой: говорили, что раз они покупают у нас газ по замечательной цене, мы построили им трубопровод, мы предсказуемые и выгодные партнеры, поэтому это автоматически решит все политические проблемы. Но не решили. Такой же миф был в ситуации с Украиной», – сказал Михеев.
«Нельзя больше позволить себя обманывать, потому что вызовы слишком серьезные, это ни к чему. Ситуация с бывшими советскими республиками следующая: когда им что-то нужно от нас, они вспоминают об общем прошлом, о дружбе народов и всё такое прочее.
Когда нам что-то нужно от них, они говорят: стоять, мы независимые государства, а у вас имперские амбиции, и вообще, вы тут нас оккупировали. Они не считают себя связанными никакими обязательствами – и ведут игру, в том числе, с теми центрами силы, которые нам враждебны.
Поэтому пора перейти к трезвому анализу сложившейся ситуации в наших отношениях, и совершенно четко увязать все экономические факторы с политической лояльностью. Экономические факторы в обмен на политическую лояльность», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: