«Пора нападать» – американский полковник требует бить по российской стратегической авиации

Анатолий Лапин.  
07.06.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


США и страны Европы должны дать Украине свои дальнобойные ракеты и разрешить нанести ими удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и страны Европы должны дать Украине свои дальнобойные ракеты и разрешить нанести ими...

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Кроме того, Свит требует разрешить бить по другим прифронтовым аэродромам, находящимся на территории признаваемой Западом части России.

«Сбитие вражеских ракет и дронов является важным, но этого недостаточно. Если вы сбиваете ракеты и дроны индивидуально, вы сбиваете только отдельные ракеты и дроны. В то же время, если вы уничтожите ракетные системы и аэродромы, откуда запускают ракеты и дроны по Украине, если вы уничтожите те аэродромы, с которых взлетают истребители МиГ-29 и бомбардировщики Ту-95, тогда вы сможете предупредить будущие атаки», – рассуждал он.

«Системы ПВО, о которых мы говорим, действительно необходимы для этого, но это лишь половинчатое решение – нужно уничтожить именно те системы, которые используют для атак по Украине, и для этого нужны американские дальнобойные системы ATACMS, немецкие ракеты Taurus и британские Storm Shadow – таким образом можно уничтожить те платформы, откуда запускают ракеты», – призывал Свит.

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