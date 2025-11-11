Пора немедленно принимать решение по Мирнограду – украинский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для гарнизона ВСУ, который держит оборону во входящем в Покровскую агломерацию Мирнограде, ситуация лишь ухудшается – возможности для деблокады призрачны.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ситуация складывается таким образом, что необходимо по Мирнограду принимать решение, потому что в случае ухудшения дальнейшей ситуации в Покровске и логистическому обеспечению – это будет сделать очень сложно», – сказал Романенко.

Он добавил, что ВСУ пытаются наступать с севера, чтобы прорваться к Мирнограду, но сделать это не получается, несмотря на успехи на Добропольском выступе.