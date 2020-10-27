«Пора объединять весь Донбасс под флагами ЛДНР» – дипломат

27.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Прошедшие на Украине выборы в местные органы власти лишний раз засвидетельствовали, что Донбасс уже никак не вписывается в политическую систему Украины и не может быть туда интегрирован.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговаривал с коллегами и в Луганске, и в Донецке, должен сказать, что интерес к украинским выборам практически нулевой. Донбасс уже абсолютно точно, абсолютно осознанно понимает, что никакого отношения к правовой системе Украины он не имеет. Потому нет даже интереса со стороны людей, что там происходит, кого избирают, даже на «той» части Донецкой и Луганской областей.

То, что, само собой, нет выборов в ДНР-ЛНР и нет выборов на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, а там где-то полмиллиона населения, которое откровенно лишили возможности и голосовать, избрать себе новую власть, и даже участвовать в этом псевдоопросе. Говорит это об одном – о том, что для всей Украины весь Донбасс целиком – это рудимент, они не принимают его в политическую систему», – заявил Мирошник.

При этом он подчеркнул, что если Донбасс был «абсолютно токсичен» для Порошенко, то сегодня он уже абсолютно токсичен и для Зеленского.

«Зеленский раньше, год назад мог себе позволить объединять Украину, сейчас – нет. Сейчас Донбасс – это отдельно, он никоим образом, никак не вписывается в политическую систему Украины и не может быть туда интегрирован. Это прекрасно понимает и Центр, и люди на Донбассе, в том числе на подконтрольной (Киеву – ред.) части, поэтому хватит валять дурака. Нужно объединять весь Донбасс целиком, он должен определяться в своих возможностях развития и в возможностях куда двигаться и с кем быть», – добавил представитель ЛНР.