«Пора окапываться» – в Киеве жалуются, что «мясо» для фронта кончилось
Переговоры в Стамбуле нужны Украине только для того, чтобы вернуть пленных нацистов и выиграть немного времени, чтобы окопаться.
Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что война надолго, что нет никакой компромиссной позиции. Мы не можем найти какую-то позицию, или какой-то компромисс ни по одному вопросу.
В интересах России уничтожить Украину, чтобы Украины не было. Любой промежуточный сценарий – промежуточный. Или это возможность подготовиться России, она будет сильнее, а мы слабее», – сказал Длигач.
«При условии того, что США будут и дальше откладывать после двух недель давать 50 дней, а после пятидесяти дней – пятьдесят лет. У нас нет сильной позиции. Россия продолжает наступление, готова ко второй волне – и какой-то необходимости им договариваться нет.
Соответственно, любые переговоры мы должны использовать только для того, чтобы достичь возвращения максимума украинских героев, детей, политзаключенных.
А тем временем нам нужно переходить к стратегической обороне, нам нужно наращивать ВПК и технологизацию, нам нужно наконец решить вопрос с экспортом оружия, которое не закупается. Нам нужно усиливаться.
Человеческого капитала больше не будет. Соответственно, нам нужна технологизация ВСУ», – рассуждал он.
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