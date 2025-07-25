«Пора окапываться» – в Киеве жалуются, что «мясо» для фронта кончилось

Вадим Москаленко.  
25.07.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Переговоры в Стамбуле нужны Украине только для того, чтобы вернуть пленных нацистов и выиграть немного времени, чтобы окопаться.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры в Стамбуле нужны Украине только для того, чтобы вернуть пленных нацистов и выиграть...

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«Я считаю, что война надолго, что нет никакой компромиссной позиции. Мы не можем найти какую-то позицию, или какой-то компромисс ни по одному вопросу.

В интересах России уничтожить Украину, чтобы Украины не было. Любой промежуточный сценарий – промежуточный. Или это возможность подготовиться России, она будет сильнее, а мы слабее», – сказал Длигач.

«При условии того, что США будут и дальше откладывать после двух недель давать 50 дней, а после пятидесяти дней – пятьдесят лет. У нас нет сильной позиции. Россия продолжает наступление, готова ко второй волне – и какой-то необходимости им договариваться нет.

Соответственно, любые переговоры мы должны использовать только для того, чтобы достичь возвращения максимума украинских героев, детей, политзаключенных.

А тем временем нам нужно переходить к стратегической обороне, нам нужно наращивать ВПК и технологизацию, нам нужно наконец решить вопрос с экспортом оружия, которое не закупается. Нам нужно усиливаться.

Человеческого капитала больше не будет. Соответственно, нам нужна технологизация ВСУ», – рассуждал он.

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