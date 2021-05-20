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20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Пора определиться, с кем мы воюем на Донбассе» – киевский военный эксперт

Новости УкраиныУкраина рассказывает «о мифических боевиках», с которыми она воюет в Донбассе, а потому и...

Украина рассказывает «о мифических боевиках», с которыми она воюет в Донбассе, а потому и получает от Европы «мифическую помощь».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил киевский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть конкретика – Россия наращивает силы и средства, поэтому Европа чётко против России приняла резолюцию, которая должна по европейским меркам охладить весь этот милитаристский угар, сбить эту спесь военную с РФ.

Кстати, провожу сразу параллель – на Донбассе мы говорим про мифических боевиков, и нам идёт мифическая поддержка. Понимаете? Никакой конкретики со стороны. То есть, когда мы говорим о какой-то конкретной угрозе со стороны России, также идёт мгновенный ответ от того же, как мы говорим, медленного бюрократического запада. Но тут конкретно указана страна, и они соответственно на неё реагируют», – рассуждает Жданов.

«Что касается военно-технической помощи, здесь сработала чисто дипломатия и политика. Страны просто подтвердили свою приверженность, что они нас не бросят ни в какой ситуации, особенно в противостоянии с российской военной угрозой.

Здесь исключительно политические заявления. Никто сейчас не говорит о конкретных винтовках, автоматах, танках, самолётах – нет. Здесь исключительно политическая поддержка, позиция сторон – кто с нами, а кто против нас, конкретика. Политическая конкретика на уровне дипломатии», –  путано резюмировал украинский военный эксперт.


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