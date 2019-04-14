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14.04.2019, Кишинёв, Владимир Гладков
 
Молдова, Россия, Энергетика
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Пора определяться: Молдове грозит резкое повышение цен на российский газ

Тарифы на газ для в Молдавии могут вырасти на 35%, если Россия не предоставит скидку на голубое топливо. Об этом в эфире телеканала «RTR Moldova» рассказал президент Молдавии Игорь Додон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей информации, во-первых, цена импорта повысилась по формуле, и это не из-за того, что что-то здесь было на выборах, это формула, там автоматически считается.

Во-вторых, курс пошёл наверх. И это всё влияет на тарифы.

Если не будет договорённости с Россией, чтобы нам сделали скидку на газ, то тогда придётся увеличивать тарифы.

Я знаю, что в проекте бюджета, который представил «Молдовагаз» – «Газпром», «Молдовагаз», это же дочернее предприятие «Газпрома», и они в конце или начале года всегда дают предложения бюджета, как они видят этот год. Я видел эти предложения, они просто их не публикуют. А там они заложили рост на 35% тарифов на газ», – подчеркнул президент Молдавии.

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