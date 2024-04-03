«Пора осознать главную повестку в тылу»: Режиссёр Бояков призвал к СВО в культуре

Эфир центральных телеканалов до сих пор занят программами по американской франшизе, которые уже не просто неуместны, а фактически подыгрывают противнику.

Об этом на пленарной сессии Московского экономического форума «Культура и пропаганда: новая реальность – новые люди» заявил художественный руководитель «Нового Театра», председатель Русского художественного союза, режиссёр театра и кино, продюсер Эдуард Бояков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же все взрослые люди, мы понимаем, что такое санкционное давление, мы понимаем, что такое государственная протекция. И если где-то в Африке кто-то находит алмазы или нефть, то не честная конкуренция решает, правильно? Но теперь надо понять, что политика не свободна, она определяется тем, что мы называем словом «культура». И вообще, что мы называем словом «культура», как к этому явлению относиться, не устарело ли это понятие? Все потому, что явная проблема существует. Мы говорим – культура, а кто-то подразумевает библиотеки, театры, филармонии, кто-то подразумевает дизайн, урбанистику и городские самокаты. И то, и другое, включая дизайн кафе, является культурой», – отметил он.

В том числе, культурой стали многие телепрограммы, которые по франшизе транслируются по основным каналам федеральным каналам. И это требует от них соответствия американскому образцу, что даже в рейтинговом проекте «Голос дети» смотрится не уместно. При этом оппоненты демонстрируют свою доминирующую позицию всеми возможными способами. В качестве примера, Бояков привел финал чемпионата по американскому футболу.

«Прошлый 2023 год, фактически первый финал этого чемпионата, который происходит после начала СВО, пик милитаристской повестки в международной политике. Исполняется гимн на стадионе, где 70 тысяч человек поют вместе с лучшими спортсменами, самыми дорогими. Это самый дорогой финал в истории вообще человечества, то есть там самая дорогая реклама, и там впервые, если говорить про экономику, про деньги, про то, как деньги идут вслед за идеологией, была превышена средняя стоимость билета – больше 10 тысяч долларов. Представляете? 70 тысяч человек, и больше 10 тысяч долларов средний билет. Поёт кантри певец, и идёт прямое включение на стадион и на весь мир с американского атомного эсминца, и с летящих женщин на сверхзвуковых истребителях. Вот – вся повестка. Там, получается, героизм есть, там он присутствует. А у нас, просто для сравнения, в этот же момент происходит финал нашего футбольного чемпионата. Ладно, у нас нет там таких денег. Но просто это какая-то страшная, по-моему, такая зловещая рифма – побеждает московский «Спартак» в нашем Кубке России, и счастливые спартаковские болельщики поют гимн «Спартака». Я залез в интернет и посмотрел, что за эта песня, и пришёл в ужас: это песня певицы МакSим «Знаешь ли ты». То есть, гимн команды – это слова девчонки, которую бросили», – возмущен Бояков.

Он напомнил, что американский гимн – это квинтэссенция милитаризма, его торжество: «кровь наших врагов смоет следы на этой грязной дороге».

«Я вчера услышал на учёном собрании, что нужна «вестернология». Кажется, мы подходим к моменту, когда мы должны не просто объявлять эту культурную войну, а когда мы должны очень внимательно изучать нашего противника, нашего оппонента. И здесь мы очень много можем дать, потому что модернизация, которая идёт вслед за либеральной логикой – это одно. Оборонная модернизация – это то, чем Россия славилась. Мы всегда могли добиваться успехов, забирая главные качества мира. Так было и с русским балетом, так было и с огромными научными достижениями, так было и с целыми научными школами, которые мы присваивали, и потом они становились доминирующими во всем мире. И я думаю, что сегодня надо осознать, что главная повестка нашей пропаганды – это культурная повестка. И если мы сможем соединить пока разобщённые, и так сильно запрещённые явления, мы сможем добиться действительно успеха в строительстве новой, современной, суверенной России», – заключил Бояков.

Московский экономический форум проводится 11 лет под председательством известного промышленника, совладельца Ростсельмаш Константина Бабкина и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие АПК. За годы его существования в Форуме приняли участие свыше 15 000 участников из 40 стран мира.