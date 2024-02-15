Пора остановить наведение западными беспилотниками ударов по целям в Крыму и Черном море – эксперт

Анатолий Лапин.  
15.02.2024 18:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Россия должна начать переговоры с Западом о неприемлемости использования разведывательных беспилотников, которые работают в Черном море и наводят удары ВСУ по объектам в Крыму и акватории.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна начать переговоры с Западом о неприемлемости использования разведывательных беспилотников, которые работают в...

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По словам Михайлова, кроме того, необходимо создавать эшелонированную оборону на море, чтобы помешать попыткам ударов морских беспилотников ВСУ по кораблям Черноморского флота.

«Здесь нужно создавать совсем иной уровень эшелонированной обороны, потому что другие принципы работают. В том числе, на мой взгляд, наконец начать какой-то конструктивный диалог с Западом по поводу использования Западом же крупных дронов, которые находятся и барражируют в черноморском воздушном пространстве и, собственно, напрямую работают с нашим противником, в том числе давая ему целеуказание.

С одной стороны, эти крупные изделия, которые находятся за пределами воздушного пространства Российской Федерации, мы не имеем права поражать, потому что они не нарушают его. С другой стороны, используя современную военную технику, они прекрасно на расстоянии передают информацию и хорошо заглядывают нам за границу, наше непосредственно пространство видят, оценивают ситуацию и передают информацию противнику. Как с этим бороться? Наверное, на политическом уровне, потому что пока изделия противника находятся за пределами нашей страны, сбивать мы их тоже не имеем права», – заключил Михайлов.

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