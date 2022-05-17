Пора отбросить расслабленность и воевать с Западом по-настоящему – депутат Госдумы

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Новости Украины

России очень непросто в сложившейся ситуации, однако и в странах Запада можно наблюдать рекордные за последние десятилетия падения экономических показателей.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат «Единой России» Вячеслав Никонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальная экономика побеждает. Да, нам тяжело, но, посмотрите, в США падение фондового рынка наибольшее в 1932 года, со времён «великой депрессии», рекордная инфляция за 40 лет. То же самое – двузначная инфляция везде в ЕС, в странах Балтии уже приближается к 20 процентам. Но главное – Запад полностью утратил моральный авторитет, их ценности обернулись фейком, нет у них никаких ценностей, прав человека, свободы, прав собственности. Их основные ценности – нацизм, фашизм, расизм, шовинизм. Никакой рыночной экономики – просто грабёж. Они способны создавать крупные проблемы другим странам, но неспособны ничего дать позитивного», – отметил Никонов.

Он подчеркнул, что в данной ситуации необходимо укреплять круг союзников.

«Вчера прошёл саммит ОДКБ. Есть Шанхайская организация сотрудничества, куда входит половина человечества. Проходит саммит БРИКС и другие мероприятия в рамках китайского председательства, а это 45 процентов человечества. Не то, что коллективный Запад – едва 15 процентов», – отметил депутат. «Внутри страны нужна мобилизованность общества, гораздо большая, чем сейчас, большая сосредоточенность. Надо избавляться от расхлябанности, пораженчества «пятой колонны» и шапкозакидательства. Враг очень силён. Это коллективный Запад, выступающий стратегическим тылом Украины», – добавил Никонов.

Также он призвал не рассчитывать на то, что отношения с Западом когда-либо могут восстановиться.

«Надежды на это нет никакой, потому что нет доверия ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому надо определяться с собственностью уходящих зарубежных компаний, как уже определились с Рено. Необходима заморозка активов недружественных стран – до разморозки наших активов», – заключил депутат.