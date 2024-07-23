«Пора отказываться от иллюзий»: украинский экономист жалуется, что РФ не развалится
Украине пора отказываться от иллюзий о скором развале России и вторжении Китая в Сибирь. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас ключевой для нас первый шаг – это постановка диагноза и осознание реальности. Пока мы находимся в информационном коконе, который сами себе создали. Это солипсизм, когда ты помещаешь себя в центре Вселенной, и пытаешься заменить реальный мир вымышленным. Это можно отнести даже к психическому отклонению. В нашем коконе мы отталкиваемся от того, что в ближайшее время в России произойдёт внутреннее восстание элит против Путина, что Россию можно победить в результате войны, можно расчленить. Что на Россию скоро нападёт Китай и захватит Сибирь.
Но эти мифы живут только на Украине. Например, этот миф о захвате Китаем Сибири, нигде в мире этого мифа больше не существует. Посмотрите, у Китая начала резко сокращаться численность населения, прогнозируют, что к концу столетия в полтора раза. Северные провинции Китая слабо заселены, потому что никто из китайцев не хочет жить на севере, все хотят жить на юге», – сказал Кущ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Нигде этого мифа нет. А на Украине это устойчивая легенда. Все почему-то уверены, что в ближайшее время Китай нападёт на Россию и захватит Сибирь. Отсюда и логические построения, что нужно подождать, продержаться, потом Китай всё это сам сделает, и Россию уничтожит. Ну и вера, что Россия может распасться, как распался Советский Союз. Вера, что санкции уничтожат российскую экономику. Хотя это происходит с точностью наоборот, российская экономика показывает достаточно высокие темпы роста по всем показателям», – подытожил он.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.