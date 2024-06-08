Пора отказываться от принципа «Лежи, страна огромная» – ветеран СВО

Максим Столяров.  
08.06.2024 14:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


Жителям России пора понять, что идёт тяжёлая война за существование нашей страны, и не должно быть такого понятия, как «спокойный тыл». Об этом в эфире интернет-канала «Форпост» заявил воюющий с 2022 года политолог и публицист Станислав Смагин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё меньше остаётся так называемого тыла, и всё больше фронта. Если беспилотники долетают уже до Урала, то где тыл? У нас нет тыла. И чем люди раньше начнут это осознавать, тем будет лучше», – сказал Смагин.

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Жителям России пора понять, что идёт тяжёлая война за существование нашей страны, и не...


«Подход не «Вставай, страна огромная» а «Лежи, страна огромная», с ним далеко не уедешь. Даже Дмитрий Песков уже обмолвился, что у нас не СВО, а война за выживание России. Мы можем называть её СВО, и как угодно, но у нас реально война за выживание России. И люди уже сами это понимают, как бы власть и правящий класс не пытался навязать, спустить парадигму «Лежи, страна огромная». Думаю, большинство людей понимают, что не всё хорошо и не всё спокойно, а мы сейчас боремся за выживание», – добавил ветеран.

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