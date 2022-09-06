Пора отправить в Прибалтику патриотических автоматчиков – журналист Мардан

В ответ на снос советских памятников в Прибалтике Россия должна была отправить в эти страны группы вооруженных патриотов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил журналист и радиоведущий Сергей Мардан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мардана, патриотические автоматчики могли бы изменить поведение прибалтийских руководителей.

«Приобретенный исторический опыт должен был бы научить, что некоторая идейная непримиримость, особенно в том, что является святыней для верующего человека, а для верующего человека вера и крест являются безусловной святыней, но требуют активных действий, а не только коленопреклоненного моления о том, чтобы Господь вразумил этого упыря Эгилса Левитса. Тут скажут, что нельзя призывать к противоправным действиям против руководителей других государств, – совершенно я в этом не уверен. Почему никто не должен призывать к противоправным действиям… потом, а что является правными, а что является противоправными действиями. А вы правда думаете, что если какой-то, с позволения сказать, латвии с маленькой буквы местное правительство, уровень которого – это сельсовет, закрывает русские церкви, а просто комментария со стороны нашего МИДа – этого достаточно? А нет желания отправить туда несколько ящиков с автоматами, патронами и гранатами в эту Латвию? На самом деле, это давно уже надо было отправить, и в Литву надо было отправить Игоря Ивановича Стрелкова вместе с патриотами, десятка два человек, которые наизнанку вывернули бы эти государства. Сколько потребовалось бы людей, чтобы сорвать разрушение памятника освободителям Риги, как вы думаете? Двух автоматчиков достаточно было бы, и никакого разрушения памятника не было бы.

Сколько потребовалось бы людей для того, чтобы не допустить демонтажа танка в Нарве, в русской Нарве? Это русский город. Одного смелого человека, вооруженного было бы достаточно для того, чтобы этот танк оставили в покое. Почему этого не делается?», – риторически резюмировал Мардан.