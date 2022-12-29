«Пора отрезать ЕС от ресурсов и превратить в зону нищеты» – Шишкин

Россия уже сегодня должна отрубить Европу от своих энергоресурсов и сырья, чтобы обрушить ее экономику.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил эксперт Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сейчас перекрываем эти каналы, то их экономика впадает в реальный кризис. Она и сейчас в кризисе, но тогда будет ой-ой-ой. Речь идет не только об энергопоставках – там много чего. Экономика Европы от нас зависит очень сильно. Да, и мы зависим, но они ведь обрубают эти связи по отношению к нам, но обрубают только тогда, когда для них это будет безболезненно. По мере безболезненности они это обрубили из расчета, что нам это очень болезненно, они вот это обрубили, потому что сейчас им это уже безболезненно, а нам очень болезненно. Если мы будем продолжать точно так же, по той же схеме, то они обрубят все нам, но так, чтобы себе ущерба особого не нанести», – сказал эксперт.

«Если мы не собираемся развиваться дальше по той системе, по которой мы развивались при Ельцине, когда нас действительно посадили на энергетическую иглу и действительно превратили в бензоколонку – к счастью, не до конца, кое-что еще не успели развалить, тогда какое нам дело до того, что европейцы не смогут покупать у нас в тех объемах, в которых они сейчас покупают наши энергоресурсы. Может быть, мы, наконец, научимся их сами перерабатывать. А от того, что там будет зона нищеты – это проблема немецкого, итальянского, французского руководства», – заявил Шишкин.