Пора отрезать по пальчику – политолог о прекращении поставок газа в ЕС

30.09.2022  18:39 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 172
 
Газ, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Труба


России пора начать останавливать поставки газа в страны Евросоюза.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Дмитрий Евставфьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора начать останавливать поставки газа в страны Евросоюза. Об этом в эфире радио...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По словам Евстафьева, это будет тактикой «отрезания пальцев» так называемым западным партнерам России.

«Пусть они нам, что хочешь, объявляют, но я сторонник… давайте отрежем пальчик под названием газ. Не чтобы это осталось украинской ГТС последней возможностью для производителей газа в России зарабатывать копеечку, а чтобы последним остался «Турецкий поток». И посмотрим, как они будут отзывать лицензии, посмотрим, что потом будет. Давайте начнем отрезать нашим западным партнерам по пальчику, потому что пока они нам отрезают по кисти, вот и все», – заявил Евстафьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть