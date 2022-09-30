Пора отрезать по пальчику – политолог о прекращении поставок газа в ЕС

России пора начать останавливать поставки газа в страны Евросоюза.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Дмитрий Евставфьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Евстафьева, это будет тактикой «отрезания пальцев» так называемым западным партнерам России.

«Пусть они нам, что хочешь, объявляют, но я сторонник… давайте отрежем пальчик под названием газ. Не чтобы это осталось украинской ГТС последней возможностью для производителей газа в России зарабатывать копеечку, а чтобы последним остался «Турецкий поток». И посмотрим, как они будут отзывать лицензии, посмотрим, что потом будет. Давайте начнем отрезать нашим западным партнерам по пальчику, потому что пока они нам отрезают по кисти, вот и все», – заявил Евстафьев.