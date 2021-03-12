Пора отвечать на провокации США русскими провокациями – Михеев

12.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Прежде, чем строить какую-либо политику на американском направлении, России необходимо определиться, что она хочет от США – гражданской войны и развала государства или появления лидера, с которым можно, наконец, наладить конструктивный диалог.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хватит быть потенциальной жертвой. Мы все время находимся в позиции потенциальной жертвы», – заметил Михеев.

По его словам, России пора определяться в отношении США.

«Наше отношение к Америке: первое – определить цель. Вот такая амбициозная задача. Я понимаю, у некоторых сразу мурашки по телу. А чего мы хотим внутри Америки? Мы хотим, чтобы Америка полностью развалилась, чтобы там началась гражданская война или чтобы там пришел президент, с которым можно наладить диалог, или еще что-то?

Можно сказать, а что толку ставить такие цели, если мы зависим от доллара. Плевать, от чего мы зависим! Если мы не ставим никаких целей, мы вечно будем зависеть от доллара. Цели надо ставить, причем самые амбициозные, самые большие – а чего мы хотим внутри Америки, как мы хотим, чтобы там было дальше, как нам это выгодно?

Второе, а чего мы хотим на внешнем контуре, в том числе от американской политики?

Третье, мы всё время ждем провокаций со стороны американцев. А может нам самим устроить пару провокаций? Может быть, самим попробовать вытащить американцев на ответ? Пока мы просто ждём, когда американцы спланируют провокацию. А что мы тогда будем делать? Ай, что мы будем делать, когда настанут холода. А может самим их где-то спровоцировать? Они говорят – мы можем так, мы можем сяк, американцы опасны. А давайте спровоцируем их на какое-то действие и посмотрим, что они могут, чего они не могут, где они пойдут, где не пойдут», – объяснял политолог.

В противном случае, по его мнению, инициатива всегда будет на американской стороне, и США фактически будут отмерять отведённое России время.

«Вот так, на мой взгляд, надо действовать. В противном случае, будем смотреть на часы и считать, сколько минут, часов или секунд осталось до нашей гибели», – подытожил Михеев