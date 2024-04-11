«Пора перейти к непопулярным решениям»: На Украине требуют начать мобилизацию 20-летних

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Подписанный президентом Украины закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет не сыграет большой роли.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому сайту «Украинская правда» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, военный эксперт и волонтер Тарас Чмут, отвечая на вопрос от текущей ситуации на фронте.

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«Я сейчас скажу ужасную фразу, после которой это интервью очень изменит все вокруг. Но, по моему мнению, мобилизация должна происходить уже с 20 лет. Мы слишком многое потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны вернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать. Потому что иначе – все напрасно, сотни тысяч погибших, искалеченных, погибающих сегодня, пока мы здесь говорим. Оно все впустую. Сейчас мы неэффективны. Неэффективная страна никогда не победит тоталитарную, авторитарную жесткую вертикаль силы и принуждения, у которой есть еще и 150 миллионов человек, и огромные средства», – сказал Чмут.

По его словам, новый возраст мобилизации не поможет Украине найти внутренние резервы, чтобы «доукомплектовать части хотя бы до уровня 80%» и «провести нормальную ротацию для тех, кто воюет, хотя бы на уровне бригад, по отведению в тыл на несколько месяцев».

«Давай еще раз вернемся к началу. 25 лет – о’кей, но уже поздно. Нам нужно принимать непопулярные решения или в будущем нас ждут еще большие проблемы», – предупредил эксперт.