Пора перенимать опыт Моссада – военкор об ответе на удар по Крымскому мосту

Анатолий Лапин .  
17.07.2023 19:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 509
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Россия должна перенять опыт израильского Моссада и начинать физически уничтожать представителей Украины, устраивающих диверсии и теракты на объектах ее инфраструктуры.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Матюшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна перенять опыт израильского Моссада и начинать физически уничтожать представителей Украины, устраивающих диверсии...

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По словам Матюшина, представители украинских силовиков должны понимать, что их ждет жесткий и адекватный ответ.

«Если выяснится, что это нанесла Украина, – я уже говорил и у себя в соцсетях, и непосредственно на информационных площадках о том, что надо перенимать непосредственно методы израильского Моссада, который всегда мстил. Конечно же, вычислить виновных и нанести соответственный адекватный удар, чтобы у пришедших им на смену руководителей или исполнителей не было желания наносить какие-то удары», – заявил Матюшин.

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