«Пора переносить боевые действия с Донбасса на территорию Украины»

20.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Режим Владимира Зеленского отказался выполнять Минские соглашения по формуле Штайнмайера и предоставлять Донбассу особый статус, поэтому Москва должна начать признание ЛДНР и обеспечить безопасность граждан России в народных республиках.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сорвали Минские соглашения – это и хорошо. Наконец можно посмотреть реально, что происходит…Но никто не отводит оттуда войска. Десятки танков, артиллерии, ещё Бог знает, что – всё находится там, и обстрелы продолжаются, а убивают наших соотечественников, а сейчас ещё и наших граждан, которых всё больше и больше.

Мы не можем дальше – Минские соглашения, Нормандский формат и прочая дурь. Хватит, нужно наносить удары. Каким образом: перенесение боевых действий на территорию Украины», – призвал эксперт.

«Мы, РФ, в конце концов, должны ультимативно заявить: если хоть один гражданин РФ погибнет, мы примем ряд мер. Каких? Они должны быть интегрированы в состав России…

Хватит, это наш авторитет! Авторитет перед людьми, которые живут на Донбассе, авторитет перед населением Украины, которые тоже ориентируются на нас, им надоел этот национализм дурацкий», – добавил Багдасаров.

Публицист Сергей Кургинян отметил, что украинская сторона не может выполнить Минские соглашения.

«Мне кажется, что минский формат для того и существует, чтобы они с него «сливались», и при этом каждый раз им говорилось: вы нарушаете документы, признанные мировым сообществом, и так далее…Этот минский формат является крупной игровой позицией, потому что они его принять не могут.

Особенно теперь, с формулой Штайнмайера, когда им сказали: главное – особый статус. Мы не будем разговаривать ни о каких других позициях, пока его не будет – утром статус, вечером всё остальное – они тут же отошли назад. Они не могут принять эту позицию. В этом смысле они теперь нарушают международное право, они изгои, не до конца, конечно, но всё-таки в этом есть небольшая выгода», – заявил Кургинян.

«Что касается нас, то нам надо либо чтобы это была конфедерация, чтобы этот формат создал главную позицию: своя армия, своя полиция, своя охрана границы с Россией и так далее, либо он для нас неприемлем. И слава Богу, что в этом «Штайнмайере» это содержание вдруг прозвучало – что пока вы не дадите им единственную гарантию безопасности – армию, политическую власть и полицию – всё остальное бессмысленно. Они этого дать не могут, потому что, как только они это дают, они должны дать много кому – Львову и тому подобное. Подписали они это когда-то при условиях полного разгрома, а теперь они вертятся и будут вертеться дальше», – добавил эксперт.

По его словам, наконец, достигнута единая позиция среди российского политикума.

«У нас же сложная элита, частью либеральная, частью консервативная, – и то, что всё же прозвучала позиция: без этой формулы, то есть, без особого статуса ничего рассматривать не будем, – я вижу в этом прогрессивность по отношению к нынешней гибкости. Но рано или поздно гибкость будет кончена», – подчеркнул Сергей Кургинян.