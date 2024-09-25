Пора перестать врать и честно признать: война надолго, а помощь сократится – киевский адвокат

Вадим Москаленко.  
25.09.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Война против России может затянуться на несколько лет, а западные «партнёры» уже не восполняют всех потребностей Украины.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА заявил сочувствующий украинским националистам киевский адвокат Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война против России может затянуться на несколько лет, а западные «партнёры» уже не восполняют...

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«С людьми надо говорить честно и откровенно. Нужно выйти – и сказать людям, что Россия сейчас вряд ли готова останавливать войну, и война ещё будет идти год-два-три. А может, и пять. Это всё зависит от обстоятельств на тот момент.

Надо говорить честно, что сегодня невозможно выполнение некоторых требований Украины к нашим союзникам. Это всё нужно честно говорить. Потому что, если мы пытаемся людям навешать информацию, что война скоро закончится, после этого будет ещё большее разочарование», – рассуждал Смолий.

«[Заявление Зеленского о возможном завершении войны в этом году] рассчитано на американскую аудиторию для того, чтобы выжать из них максимум. Хотя, я ничего не ожидаю, никаких реальных результатов. Помощь останется такой же», – добавил юрист.

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