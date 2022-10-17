«Пора побеждать – резать пополам Украину по одесской трассе» – Ищенко

Новости Украины

В случае наступательной операции российских войск с территории Белоруссии самым оптимальным вариантом будет одновременно с наступлением со стороны Херсона разрезать Украину по одесской трассе. Тогда даже не понадобится штурмовать ни Одессу, ни Киев.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы помните, в феврале российские войска зашли на Украину, в том числе с территории Белоруссии. Сейчас Россия и Белоруссия создали совместную региональную группировку. По украинским данным, да и белорусским, потом что они их не оспаривали, на границе находится порядка двадцати тысяч российских солдат в Белоруссии. Вблизи украинской границы. Ну, двадцать тысяч, наверное, недостаточно для эффективного наступления на Киев, но если к ним присоединится белорусская армия или если туда перебросить еще двадцать-тридцать тысяч, то уже будет вполне достаточно. А тем более, если еще двигаться со стороны Чернигова, как это было в феврале. Естественно, Украина знает, что готовится операция. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что операция готовится в стиле блицкрига. Потому что России пора побеждать. Не воевать по чайной ложке в день, а именно побеждать. Это уже требование внутренней политики, экономической политики. Это уже не вопрос чисто военных действий. Дальше нет никакой проблемы, чтобы понять, это было известно и американцам, и нам, и украинцам, всем, эти стрелочки на карте из Белоруссии, Одессы – рисовали все, кому не лень, включая детей школьного возраста. Да, понятно, что разрезать Украину по одесской трассе проще всего и интереснее всего. Вопрос, хватит ли сил еще дополнительно на окружение группировки в Донбассе, всякие мелкие котлы. Но даже просто разрезать Украину пополам по одесской трассе, и вопрос с выигрышем войны закрыт. Какое-то время покочевряжиться еще могут, но сделать уже ничего не смогут», – отметил Ищенко.

Он подчеркнул, что проще всего будет наступать со стороны Белоруссии и Херсона.

«Разрезать по одесской трассе проще всего, наступая от Киева и от Херсона, Николаева. Одессу даже брать не надо, ее просто заблокировали и пошли себе на Киев. И Киев брать не надо. Заблокировали и пошли на Умань. Под Уманью соединились – и развернулись на Винницу. Все. Донбасс отрезан, западная Украина отрезана, крупные города отрезаны и окружены. Возможность сопротивляться государство практически потеряло. Соответственно, ожидая подобного рода событий, они к нему готовятся. Они взрывают мосты, они минируют дороги. Понятно, что, если вы собираетесь наступать, вы мост не взрываете, по которому будете наступать. И дорогу вы перед собой минировать не будете. Вы минируете дорогу перед тем, кого вы ожидаете», – объяснил политолог.