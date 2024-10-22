«Пора поискать других хозяев» – в Киеве больше не хотят ЕС и НАТО

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Украинскому руководству и народу стоит задуматься о целесообразности дальнейших попыток интеграции в такие угасающие структуры, как ЕС и НАТО.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо в такие организации или такие союзы [как ЕС и НАТО] вступать, когда они на подъёме, когда вы получаете от этого бонус. И они могут вам помочь в этой интеграции. А сейчас всё наоборот, они на спуске, а не на подъёме. Так мы в угасающую организацию хотим вступать, в эту Брюссельскую империю, имени Урсулы фон дер Ляйен? Но они, понятно, они хотят расширения, кстати говоря, потому что расширение – это имперский код. И Брюссель сегодня для того, чтобы подавить разного рода Орбана, Фицо и других право-популистов, для этого надо расширять дальше. В этом смысл имперской централизации, расширения», – рассуждал Карасев.

По его мнению, Украине лучше поискать других глобальных игроков для союза с ними.

«Так что… в эту империю, которая находится в ситуации угасания, вступать любой ценой? Либо смотреть, где возникают новые центры силы и власти и новые партнеры, новые звезды», – подытожил политолог.