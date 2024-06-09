«Пора понять, что у нас нет тыла» – ушедший на СВО публицист

С подходом, когда мирные жители России в большинстве своём следят за происходящим на Украине, как болельщики на матче, далеко не уедешь. Нужна общественная и духовная мобилизация.

Об этом на канале «Форпост видео» заявил участвующий в СВО с осени 2022 года политолог и публицист Станислав Смагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Двойственное ощущение. С одной стороны, немного может раздражать подчёркнутая мирность этой жизни. Многие видные эксперты говорят, что это же хорошо, что наша власть так поставила вопрос, что люди в тылу не сильно переживают над происходящим на фронте. Они следят за этим происходящим, как болельщики успешной сборной. С одной стороны, этот подход нас на фронте немного накаляет, а с другой – мы понимаем, что да, мы сражаемся, чтобы люди в тылу жили мирно и не чувствовали себя ущемлёнными происходящим. Но этот двойственный подход – скорее рано, чем поздно – даст место большей однозначности. Потому что всё меньше остаётся тыла, и всё больше начинается фронт. Если уже беспилотники долетают до Урала, то где, собственно, тыл? У нас нет тыла», – сказал Смагин.

Он подчеркнул, что фактически Россия сражается почти со всем миром.

«Думаю, что только на подходе «Вставай, страна огромная» мы можем победить. Потому что мы сражаемся не с Украиной и даже не столько с НАТО, мы сражаемся с практически всем миром. Много, кто нас поддерживает, но ещё больше, кто против нас. И только с подходом общественной, духовной мобилизации мы можем выиграть эту кампанию», – добавил политолог.