Европа ускоренными темпами отказывается от поставок российских энергоносителей. Если раньше Брюссель собирался сделать это к 2027-28 годам, то сейчас он обещает США обнулиться к концу 2026 года.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они знают, что импортируемый сжиженный газ будет дороже. Они сейчас покупают его в 3-4 раза дороже, чем российский. Последствия для своей экономики они прекрасно знают. Им говорят и германские предприниматели, и французские, и предприниматели других стран, и политики, что таким образом Европа свое отставание от Америки не наверстает.

А они последние лет 20-30 отстают от Америки. Но в Брюсселе говорят: мы все это знаем, но мы будем Россию давить. Дороже в несколько раз – ничего страшного. Главное – задавить Россию. Вот такие ребята нам встретились на нашем тернистом пути», – сказал Алабужин.

Он считает, что Россия не должна идти на переговоры с ЕС, а идти на «болезненную перестройку собственной инфраструктуры».

