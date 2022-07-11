Пора понять: помочь Донецку пока нечем, кроме эвакуации – полковник Трухан

Новости Украины

Если бы общественные деятели и военкоры вместо постоянных претензий к ВС РФ занялись бы вопросами эвакуации мирного населения из Донецка, дело пошло бы гораздо эффективнее. Пока что город будут продолжать уничтожать – это цинично, но факт.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в отставке Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорим за обстрелы того же Донецка. Ясно, что сейчас отработать контрбатарейно просто невозможно. Чисто с военной точки зрения невозможно. Идет игра умов. У них (ВФУ – ред.) есть эшелонированные построения – кто кого переиграет. Сегодня мы справились с этой задачей (успешно отразили атаку противника – ред.). Послезавтра опять что-то началось, они свое придумали. Каким образом избежать угрозы для мирного населения? Эвакуация. Почему мирное население не выходит на эвакуацию? Две (проблемы – ред.): собственная безопасность (где они будут жить?) и безопасность жилищ. Так возьмитесь все, соберитесь, вас же действительно слушают, и въ***те по тем хозяевам пансионатов и т.д. Сбор объявите, чтобы людям было, куда выезжать, пока там разбираются с этими моментами. Этим займитесь, и от вас будет гораздо больше пользы, чем будете истерить в тг-каналах: «Ах, когда же прилетит эскадрилья и всех разбомбит?». Голову включите! Если бы была возможность прилететь и разбомбить все таким простым сюжетом, с Энгельса давно бы уже слетали», – говорил Трухан.

«Так люди не хотят выезжать из Донецка. Я столько раз спрашивала, почему вы не вывозите хотя бы детей? «Работа-дом-работа, куда мы поедем», – отметила модератор канала.

«В том и вопрос. Вот здесь нашим ребятам, военкорам, умнейшие люди, только когда у них кукушку не отрывает на сторону от желания повоевать. Я говорю как есть, я полковник тупой и храбрый, циничный до предела. Займитесь этими людьми. Я их понимаю, почему не хотят уезжать: на что они будут жить? А здесь что надо: как на локдауне вечную зарплату им какую-то платить. Они не знают, где они будут жить. У нас до#$ища пансионатов и всяких домов отдыха с отвязными ребятами, которые согласятся. Этим вопросом надо заниматься, социалкой. Если невозможно артиллерию убрать от людей, надо людей от артиллерии убирать. И они с этой задачей справятся, просто целеполагание поменять надо», – объяснял военный.