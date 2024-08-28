«Пора пощипать жиробасов» – в Москве объяснили, чего не хватает для перевода экономики на военные рельсы

Максим Столяров.  
28.08.2024 16:59
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Вооруженные силы, Деприватизация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы окончательно перевести экономику на военные рельсы, в России необходимо заняться перераспределением ресурсов – и национализировать крупные предприятия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы окончательно перевести экономику на военные рельсы, в России необходимо заняться перераспределением ресурсов –...

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«Что нам мешает [«воевать по-настоящему»] – то, что политическое руководство страны ещё не приняло решения мобилизовать все силы, экономику – на военное русло. Как говорил Путин: «Мы ещё не начинали». Нужно понимать, что после февраля 2022 года мир изменился, мы вошли в очень серьёзный конфликт, который вызвал гибридную войну, переходящую в горячую фазу со стороны Запада, на тотальное уничтожение нашей государственности.

Для того, чтобы ситуация на фронте изменилась в лучшую сторону, нам необходимо внутреннюю экономику перестроить на военный лад. Необходима новая индустриализация, необходима новая социальная политика, связанная с перераспределением ресурсов от сверхбогатых на ту сферу, которая необходима для того, чтобы мы победили.

А то у нас сверхмаленькая прослойка граждан живёт в сверхприбыли, купается в роскоши, а в этот момент всё другое общество на себе тянет фронт, добровольцев, гуманитарные миссии», – подчеркнул Федоров.

«Когда США были на грани существования, Рузвельт ввёл новую экономическую политику, практически социализм. Там было очень много предприятий, и сверхбогатые поделились ими с обществом, чтобы перейти этот кризис. И он, как показала практика, был прав.

Такого военного конфликта не было со времён Великой Отечественной войны. Это нас всех касается, но эти сверхбогатые жиробасы могли бы хотя бы, если сами не идти на фронт, то поделиться ресурсами», – добавил публицист.

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