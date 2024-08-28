«Пора пощипать жиробасов» – в Москве объяснили, чего не хватает для перевода экономики на военные рельсы

Чтобы окончательно перевести экономику на военные рельсы, в России необходимо заняться перераспределением ресурсов – и национализировать крупные предприятия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам мешает [«воевать по-настоящему»] – то, что политическое руководство страны ещё не приняло решения мобилизовать все силы, экономику – на военное русло. Как говорил Путин: «Мы ещё не начинали». Нужно понимать, что после февраля 2022 года мир изменился, мы вошли в очень серьёзный конфликт, который вызвал гибридную войну, переходящую в горячую фазу со стороны Запада, на тотальное уничтожение нашей государственности.

Для того, чтобы ситуация на фронте изменилась в лучшую сторону, нам необходимо внутреннюю экономику перестроить на военный лад. Необходима новая индустриализация, необходима новая социальная политика, связанная с перераспределением ресурсов от сверхбогатых на ту сферу, которая необходима для того, чтобы мы победили.

А то у нас сверхмаленькая прослойка граждан живёт в сверхприбыли, купается в роскоши, а в этот момент всё другое общество на себе тянет фронт, добровольцев, гуманитарные миссии», – подчеркнул Федоров.