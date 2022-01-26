Пора потребовать от Киева письменного признания отказа от Минских соглашений

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Новости Украины

Америка окончательно превратила Украину в посмешище. В американских и британских таблоидах и ряде телевизионных проектов открыто высмеивают «незалежную» и её Зе-керманыча.

Итог восьмилетнего прогибания постмайданных чиновников перед западными кураторами таков: «партнёры» Украине не помогли (и помогать не собирались), но усугубили тотальный кризис и колониальное положение страны.

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров правящего ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Насколько это корректно, что над территорией якобы «суверенного» государства ведут разведку четыре американских самолёта разведчика?! Или по версии Штатов, которых с Украиной разделяет океан, их слежка – это «невмешательство во внутренние дела страны»?

С тех пор, как Зе и его окружение начали понижать градус напряжения о скором «вторжении России», которое предсказывают эксперты/экстрасенсы из США и Великобритании, на «слуг» в информационном пространстве Запада выливаются тонны нечистот.

Ситуация у Зеленского патовая, но надо подчеркнуть, что он сам срежиссировал свою политическую карьеру. Ведь на заре своего президентства Зе мог свернуть с прозападного пути, ведущего Украину в никуда, а его самого – на свалку истории. Тогда у него была поддержка 74% украинского населения, желающего сблизиться с Россией и остановить войну.

Сегодня у Зеленского народного тыла нет, добиты все горшки с РФ, гражданская война – на грани перехода в глобальную фазу, а коллективный Запад открыто называет преЗЕдента глупым мальчишкой.

Сейчас настало то самое время, когда пан Зе должен упасть на колени перед российским народом и просить прощения и поддержки России. Потому что уже ни у кого нет сомнений в том, что Запад в ближайшей перспективе отправит Зеленского в утиль. Но даже в такой ситуации «слуги народа» продолжают педалировать антироссийскую риторику, грабить население и подкидывать дрова в топку войны.

О необходимости выполнения Минских соглашений «слуги» уже даже не вспоминают. Глава Офиса президента Андрей Ермак перед встречей советников лидеров «Нормандского формата» в Париже заявил, что не собирается договариваться о дате переговоров Украины с руководством Народных Республик о статусе Донбасса. Жителей ЛДНР он открыто называет сепаратистами, с которыми «никаких прямых переговоров не было и не будет».

В таком случае единственно верный выход оккупированной оставшейся части Украины – это публичный отказ от Минских соглашений. Правильнее даже сказать – официальный письменный отказ от выполнения Минска-2.

Сколько можно вести пустые переговоры ради переговоров, продолжая обстреливать Донбасс?! С 2015 года «незалежной» не выполнено ни одного условия этих спасительных для неё соглашений. Пора украинским чиновникам хоть раз набраться смелости и публично признаться, что Минские соглашения они отправили в топку.