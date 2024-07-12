Пора предупредить Варшаву о тяжелых последствиях вмешательства в войну – Корнилов

Максим Столяров.  
12.07.2024 13:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина


Россия и Белоруссия должны с большой осторожностью и серьёзностью относиться к угрозе возможного вовлечения Польши в войну. Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский и премьер-министр Польши в частности обсуждали вопрос о том, чтобы польские ПВО сбивали российские ракеты над территорией Украины, которые пролетают в непосредственной близости от польского пространства. А это значит, что они могут в конечном итоге задеть и Белоруссию.

Это значит, что польские вооруженные силы напрямую вступают в противодействие с российской доблестной армией и, соответственно, создают прецедент для начала гораздо более глобального конфликта», – сказал Корнилов.

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Россия и Белоруссия должны с большой осторожностью и серьёзностью относиться к угрозе возможного вовлечения...



«А когда уже об этом начинают говорить, слово маловероятный не совсем верно. Когда об этом говорят лидеры государства и правительства, это значит, что мы должны отнестись к этому с предельной долей серьезности и осторожности. Мы должны очень жестко и четко, причем это касается и Москвы, и Минска, предупредить Варшаву о тяжелейших последствиях, которые могут последовать за этим.

Это ведь не только Польша, кстати, касается. На днях Россия заявила о том, что будем сбивать, будем наносить удары по тем аэропортам, откуда, значит, западные F-16 будут взлетать, чтобы атаковать российские вооруженные силы», – резюмировал эксперт.

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