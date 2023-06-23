Пора прекращать «самостийность» Украины – военкор

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России пора заканчивать проект под названием Украина – это страна, которую населяет такой же народ, как и РФ, поэтому никакой «самостийности» быть не может.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хайруллина, Украина как самостоятельное государство будет вечно озлобленной и недовольной.

«Где найти два ближе народа, чем русские и украинцы? Украинцы сейчас с такой одержимостью сидят и открещиваются от нашего общего прошлого. Ну а зачем нам такие соседи, зачем нам такое? Надо тем людям, которые с Украины возвращаются на нашу территорию, забыть это все и сделать один единый (народ). Вообще, этот вопрос национальный – ну, хотят кто-то украинцем быть – пусть продолжает себе в кружках, никто же не запрещает украинский язык учить. Но этой самостью накачивать надо прекратить, потому что русские и украинцы – это один народ. Конечно, в этом плане нужно не конец украинскому этносу, но нужно это прекращать, нужно возвращаться к общим историческим корням, и не надо создавать озлобленную, вечно недовольную нацию на границах с Россией», – заключил Хайруллин.