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Даже при наличии укрытий в Белогороде и области люди гибнут и получают ранения. Поэтому доты – это часть комплекса мер, куда входит модернизация систем оповещения. Что касается заявлений и обвинений США в причастности к ракетной атаке на Севастополь, – это «письма в Спортлото».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил Борис Рожин эксперт центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В каких-то случаях укрытия могут помочь, и если прежде власти могли заявлять, что это избыточная мера, то для текущей ситуации вполне. Даже если это спасёт несколько жизней, мера будет уже оправдана. С другой стороны, строительство укрытий уже полезная вещь, которая показывает, что власть предпринимает меры. Условно говоря, социальная терапевтическая роль, что власти не просто фиксируют прилёт, а делают что-то для того, чтобы усилить защищённость», – считает эксперт.

Очевидно, что комплекс мер гражданской обороны до последнего времени был недостаточным, и сейчас этим начали активно заниматься. Тем более, что в этом Севастополю готова помочь Москва. Взывание к мировой общественности, напротив, здесь не поможет.

«В случае с Крымом мы знаем, что целеуказания и разведданые полностью предоставляются спутниками, самолётами-разведчиками, беспилотными разведчиками США и НАТО. Ракеты передаются США, они находятся в контуре контроля США. Украина выступает в роли фигового листочка, которым они прикрываются для осуществления атак на Россию. Поэтому Минобороны заявило, что, конечно же, это не Украина, а США несут ответственность за эту атаку. Минобороны зафиксировало так, как есть на самом деле: никого мы в Европе и США этими заявлениями не разжалобим. Они понимают только силу. Даже угрозу сбития они понимают гораздо лучше, чем какие-то там просто публичные жалобы», – констатировал Рожин.