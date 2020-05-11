Пора преобразоваться в Русь-Украину от Сяна до Дона – Соскин

11.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Спаянная кровью, пролитой в Донбассе и на майдане, Украина должна задуматься о создании страны нового формата.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно расколоться, если страна спаяна полностью, все регионы, все области, все города, кровью защитников, которые воюют на Востоке против московского агрессора и царя-диктатора Путина. Как может что-то расколоться, если оно соединено жертвенной кровью бойцов и тех людей, небесной сотни, которая погибла во время последней революции достоинства на майдане? Десятков тысяч людей, которые стали инвалидами этой войны, и тех морей-океанов пролитых слёз по защитникам, когда их хоронят, когда страдают люди, когда дети плачут, когда родители, жёны, матеря и так далее», – заявил украинский эксперт.

«Это государство уже никогда не расколется. Другое дело, что оно преобразуется в Русь-Украину, и оно должно присоединить к себе, как в гимне поётся, что Украина «От Сяна до Дона». Забрать эти территории, ну, я думаю, они войдут добровольно в наш новый формат Руси-Украины. Вот про это надо думать», – добавил Соскин.