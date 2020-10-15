Пора превращать Турцию в союзника в решении карабахского вопроса – российский сенатор

15.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Для принуждения сторон конфликта в Нагорном Карабахе к миру России необходимо, показав всю бесперспективность войны, перевести на свою сторону Турцию, которая в свою очередь сможет прямо повлиять на Азербайджан.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил член Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему стороны не хотят, на тот момент, когда начались московские переговоры, мира по разным причинам, почему возможен срыв этих договоренностей? Потому что, понимая, что войну вести бесконечно невозможно, понимая, что переговоры впереди неизбежны, каждая из сторон хочет добиться к моменту, когда действительно реальные переговоры начнутся, максимально выигрышной для себя позиции. В этом беда, поэтому стреляют, поэтому идет эскалация конфликта. Для Азербайджана это как можно больше территорий, как можно глубже внутрь в их риторике оккупированных территорий, для Армении – вернуть статус-кво, оставить всё как было до 27 сентября.

Но беда в другом. Беда в том (и вот здесь возвращаемся к Эрдогану, к сюжету, что обстреляна территория Армении, а взаимно Армения стреляет по Азербайджану) –понятно, что конфликт выходит на такие сюжеты, на такие политические высоты, где уже кровно задеваются интересы Российской Федерации, именно потому что Армения – член ОДКБ», – сказал сенатор.

«Интересы Эрдогана понятны. Конечно он заинтересован в расширении территории Турции, усилении своего влияния в Азербайджане. Но мы не можем принять эту концепцию, потому что для нас это просто геополитическое поражение. При этом реальные инструменты к миру есть только у нас. Поэтому философия нашего подхода к этому конфликту одна – это принуждение сторон к миру», – подчеркнул Морозов.

«Начну с того, что главный инструмент сегодня для того, чтобы это прекратить – это начать принуждать к изменению позиций Турцию, потому что Турция должна сегодня стать нашим союзником в решении этого вопроса. Если Турция поймет, что перспектива этого конфликта, его эскалация и глубокое вмешательство в него России, не в её интересах, а это и курдская проблема, это и оружие, это и конфликт в НАТО и так далее, то можно искать и поддержку Турции, которая может оказать соответствующее давление на Азербайджан», – заключил международник.