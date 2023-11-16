Пора признать, что пошатнуть Россию не удалось – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
16.11.2023 08:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Санкции, Украина, Экономика


Киевскому руководству пора признать, что антироссийские санкции не оправдали возложенных на них ожиданий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому руководству пора признать, что антироссийские санкции не оправдали возложенных на них ожиданий. Об...

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«Так или иначе, но российской экономике удалось оправиться от санкционного давления, и перевести экономику на военные рельсы. Говорить, что резко обвалился уровень жизни россиянина, мы не можем. Он ухудшился, но социология показывает: 20% говорят, что им стало лучше; примерно 40% говорят, что их жизнь не изменилась, и 42-43% говорят, что их жизнь ухудшилась.

Мы должны понимать, что самая бедная прослойка российского населения не почувствовала ни санкций, ни каких-либо изменений для своей жизни. А это одна из ключевых частей электората Путина», – сказал Денисенко.

Он подчеркнул, что настроения в российском обществе далеки от серьёзного раскола.

«И плюс к этому, мы должны понимать, что их пропагандистской машине удалось создать консенсус внутри России, который сводится к формуле, что им надо объединиться вокруг Путина, надо немножко потерпеть, а Путин знает, куда нас ведёт, и куда-то нас выведет», – добавил политолог.

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