Пора признать ошибки начала СВО и назвать виновных, – Алкснис

Анатолий Лапин.  
22.02.2023 15:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Во вчерашнем послании президента РФ Владимира Путина, вопреки ожиданиям, не прозвучало информации о готовности начать воевать «по-настоящему».

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил бывший депутат Верховного Совета СССР полковник ВВС Виктор Алкснис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во вчерашнем послании президента РФ Владимира Путина, вопреки ожиданиям, не прозвучало информации о готовности...

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По мнению Алксниса, настала пора признать ошибки первого года спецоперации и сделать из этого оргвыводы.

«Пока готовности сменить курс и действительно начать воевать по-настоящему не видно. Пока не видно, чтобы президент был бы готов признать очевидные провалы, недостатки, ошибки специальной военной операции, назвать – ну, не себя, но хотя бы подчиненных ему генералов и руководителей командования Вооруженных сил, которые виноваты в этих провалах, всех тех бизнесменов и тех руководителей промышленности российской, которые все это организовали, неспособность армии воевать.

Ну и, в том числе, призвать к ответственности», – заявил Алкснис.

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