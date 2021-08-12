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12.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Пора признать: Украина никогда не нагнет Россию» – киевский дипломат

Новости УкраиныУкраина не является великой державой и лучшее, что ей светит – это возврат к...

Украина не является великой державой и лучшее, что ей светит – это возврат к состоянию 2013 года.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной рады, дипломат Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, власти пора отказываться от «великих мечтаний».

«Признайтесь, что да, вот такая страна. Вообще пост президента надо убирать и надо уходить от «великих прорывов». И вообще великих мечтаний. И вы, дай бог, чтобы не жили хуже. Если установится мир, прекратится разворовывание бюджета, ваши дети будут жить уже лучше и постепенно будем из этого выбираться. Но сказки этой, что завтра Украина нагнет Россию и мы всех победим – этого не будет. С этим надо просто смириться, написать это себе на лбу и сказать: «Украина – не великая держава». Украина – не Америка, Украина не Польша даже, к сожалению и, дай бог, чтобы она вернулась к тому состоянию, которое было в 13-м году», – заявил Волошин.



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