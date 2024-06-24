Пора провести крупномасштабное наступление и покончить с ВСУ – Сивков

Анатолий Лапин.  
24.06.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия должна закончить с ограниченной кампанией на Украине и перейти к широкомасштабным боевым действиям образца Великой Отечественной.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна закончить с ограниченной кампанией на Украине и перейти к широкомасштабным боевым действиям...

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По словам Сивкова, такая операция позволит покончить с ВСУ в течение короткого времени, мешает ей лишь отсутствие политического решения.

«Все больше становится очевидным, что необходимо отказываться от мягких способов и форм ведения вооруженной борьбы против ВСУ и переходить к действиям, характерным для времен Великой Отечественной войны. То есть, к проведениям нормальных наступательных крупномасштабных операций стратегического масштаба группами фронтов с целью решительного разгрома в течение короткого времени Вооруженных сил Украины. Месяц-полтора-два и понятие такое, как ВСУ, перестанет существовать. Все», – призвал он.

«Если мне сейчас скажут, что там кто-то чего-то не может, все это полная чепуха. И разговоры про то, что беспилотники все изменили – тоже полная чепуха. Это еще одно из средств воздушного нападения. На направлении главного удара создается усиленная группировка средств противовоздушной обороны, которая все эти беспилотники снимает с рассмотрения полностью, и все. Поэтому все это чепуха. То, что сегодня мягкая форма борьбы диктуется исключительно политическими мотивами, я говорил и говорить буду. Еще хочу напомнить, что в локальных войнах политический фактор очень серьезно ограничивает применение Вооруженных Сил», – заключил Сивков.

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